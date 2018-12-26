Адвокат жены Глушакова в шоке от решения суда по бракоразводному процессу

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Никулинский суд Москвы провел очередное заседание по бракоразводному процессу футболиста московского «Спартака» Дениса Глушакова с супругой Дарьей, передает Sport24.

26 декабря суд отказался приобщать банковскую выписку о выводе 170 миллионов рублей со счетов полузащитника «Спартака» по делу о разделе имущества с Дарьей Глушаковой. Сторона супруги футболиста была шокирована произошедшем.

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«После произошедшего в Никулинском суде я не удивлюсь никакому исходу. Поскольку сегодня суд мягко говоря странно реагировал на наши законные требования. Вчера пришел ответ по выведению денег в размере 170 миллионов рублей. Мы на эту сумму уточнили свои исковые требования. По закону истец может менять основания предмета иска. Что мы собственно сегодня и сделали.

Не хочется голословно обвинять суд в чем то, но мы сегодня на основании этого заявили отвод судьи Самороковской и будем завтра обращаться в квалификационную коллегию судьей. Потому что уточнять иск и менять основания предмет — это право истца, которого сегодня суд лишил», — заявил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что Глушаков не собирается уходить из «Спартака».