Российский хоккеист снялся в рекламе американской страховой компании

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров снялся в рекламном ролике американской страховой компании, сообщает «Советский спорт».

По сценарию хоккеист приходит в магазин осветительных приборов и начинает включать все лампы и люстры. Это отсылка и к названию его команды («Лайтнинг» можно перевести как «вспышка»), и к традиционному способу объявления гола в хоккее — включение лампы за воротами пропустившей команды.

«Лучшее коммерческое видео в истории!» — написал в своем твиттере агент российского игрока Дэн Мильштейн.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин набрал 57 (16+41) очков в 31 матче регулярного чемпионата.

Ранее Бобровского признали первой звездой недели в НХЛ.

Nikita Kucherov @GEICO commercial is the best EVER! #AreYouGoldStar pic.twitter.com/GBpjUmnhqp