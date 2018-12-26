Сборная Объединенной Кореи выступит на Олимпиаде-2020

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Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) и Республика Корея договорились выставить совместные команды в трех видах программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщает «Советский спорт».

Сборные Объединенной Кореи выступят в женском баскетболе, гребле на каноэ и академической гребле, передает JoongAng Ilbo. Не исключено, что список расширится за счет настольного тенниса и дзюдо. Также два государства ведут переговоры о совместной заявке на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

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Напомним, что на Играх 2018 года в корейском Пхенчхане выступила женская сборная Объединенной Кореи по хоккею.

Ранее сообщалось, что россияне считают ЧМ-2018 важнее выборов президента.