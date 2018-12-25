Дом футболиста «ПСЖ» обворовали второй раз за месяц

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Дом нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Эрика Шупо-Мотинга вновь посетили воры, сообщает «Советский спорт».

Повторное ограбление случилось 24 декабря. Ущерб от действий злоумышленников не называется. 28 ноября во время матча «ПСЖ» с английским «Ливерпулем» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1) преступники вынесли из дома камерунца вещи на 600 тысяч евро.

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Отметим, что 22 декабря был ограблен капитана парижского клуба Тиагу Силвы. Воры унесли из его жилища ценностей на несколько сотен тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе признан лучшим игроком Франции 2018 года.