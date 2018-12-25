Гончаренко назвал условия возвращения Головина в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в первой половине сезона, передает Sport24.

Наставник поделился мнением о том, каково хавбеку выступать за команду, которая в последнее время проводит лишь неудачные матчи.

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«Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему, — плохой футболист. А средний, внедренный в отличную систему, — хороший. «Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды. Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал — даже не знаю, до какого уровня он может дорасти», — отметил российский специалист.

Также он ответил на вопрос, звали ли армейцы футболиста обратно в команду.

«Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!» — пошутил Гончаренко.

Напомним, что Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. На данный момент клуб находится на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1.

Ранее Головин посетил встречу с юными болельщиками команды накануне католического Рождества.