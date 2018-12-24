Бобровский признан первой звездой недели в НХЛ

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков прошедшей недели, передает «Советский спорт».

Первой звездой признан российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Он одержал четыре победы в четырех матчах, отразив 97 % бросков по своим воротам.

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Второе место в недельном рейтинге отдано защитнику «Торонто» Моргану Райлли, который в четырех играх набрал девять (3+6) очков про системе «гол+пас» при полезности «+10». Третьей звездой стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший девять (2+7) очков в трех матчах.

Напомним, что лучшим игроком прошлой недели был назван российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Ранее хоккеисты «Салавата» подрались в раздевалке.