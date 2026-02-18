Путин назвал приоритет России на годы вперед

Улучшение демографии и народосбережение являются национальным приоритетом России на годы вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«В целом для решения задач демографического развития и сбережения народа — вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — сказал глава государства на открытии объектов здравоохранения в субъектах РФ.

Кроме того, Путин пообещал совершенствовать систему оплаты труда медработников в России, а также наращивать потенциал медучреждений первичного звена и всех уровней здравоохранения.

До этого президент РФ призвал популяризировать материнство и отцовство среди россиян и сделать рождение ребенка «модным» в обществе. Глава государства отметил, что люди должны понимать ценность счастья быть родителями. Он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

При этом президент признал, что в этом вопросе очень важна материальная составляющая, а также внутреннее и духовное благополучие родителей. По его словам, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка после рождения ребенка.

