Путин завил о необходимости активнее внедрять цифровые технологии в медицине

Президент России Владимир Путин считает необходимым активнее внедрять цифровые технологии в медицине. По его мнению, это даст возможность снизить риск врачебных ошибок и повысить эффективность помощи, передает РИА Новости.

«Также еще раз хочу обратить внимание, что важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее», — заявил глава государства в ходе открытия объектов здравоохранения в субъектах РФ в режиме видеоконференции.

Президент подчеркнул, что технологии позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и точность постановки диагноза.

До этого он отметил необходимость усовершенствования системы оплаты труда медицинских работников и дальнейшего наращивания потенциала медицинских учреждений первичного звена и всех уровней здравоохранения.

Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи.

Ранее Путин обсуждал с правительством ход модернизации первичного звена здравоохранения.