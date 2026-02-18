Генпрокуратура России отказалась от иска об изъятии двух крупных заводов

Генпрокуратура отзывает иск об изъятии активов двух цементных заводов на Кубани

Генеральная прокуратура России решила отозвать иск об изъятии активов компании «Актуальные инвестиции», которая контролирует два крупных предприятия в Краснодарском крае — «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод». Надзорное ведомство подало в арбитражный суд региона соответствующее ходатайство, сообщает ТАСС со ссылок на данные картотеки суда.

В ней говорится, что ходатайство об отказе от иска было подано 18 февраля заместителем генпрокурора РФ.

До этого Арбитражный суд Краснодарского края арестовал акции компании «Актуальные инвестиции», а также все движимое и недвижимое имущество компании и ряда других юридических лиц группы, за исключением произведенной продукции. Иск поступил в суд 27 января. В нем Генпрокуратура требует взыскать в доход государства ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент».

Как сообщалось, владелец «Новоросцемента» Лев Кветной проходит по делу в качестве третьего лица. Поводом для обращения в суд стало незаконное владение предпринимателем стратегически значимым бизнесом.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иски к трем рыболовецким компаниям из Мурманска.