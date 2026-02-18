Размер шрифта
Пропавших в Петербурге сестер нашли живыми во Владимирской области

ЛизаАлерт

Пропавших в Петербурге сестер 11 и 18 лет нашли почти за тысячу километров от дома, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает СУ СК РФ Санкт-Петербурга.

Девочек разыскивали с 9 февраля, волонтеры и полиция искали сестер в 14 регионах. В последний раз девочек видели на улице Планерной в Приморском районе.

Спустя несколько дней после исчезновения сестры вышли на связь и записали видео, на котором появились вместе с матерью. Они рассказали, что отец заставлял их пользоваться документами. По словам мужчины, его бывшая жена — последовательница религиозной секты «Царская империя».

18-летняя девушка и ее 11-летняя младшая сестра пропали 10 дней назад. Старшая повела девочку в школу, но домой обе так и не вернулись. К моменту старта поисков волонтеры не исключали, что девочки уже уехали из региона.

Ранее в Бурятии девочка сбежала из дома от побоев пьяной матери.
 
