Прошедшие переговоры в Женеве назвали «не такими уж хорошими»

Politico: трехсторонние переговоры в Женеве оказались не такими уж хорошими

Трехсторонние переговоры России, США и Украины, прошедшие в Женеве, оказались «не такими уж хорошими». Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам источника издания, стороны подошли к переговорам с разными ожиданиями, а обсуждения носили запутанный характер.

Как пишет газета, российская делегация в ходе переговоров хотела сосредоточиться на решении территориальных вопросов, в то время как украинская намеревалась обсуждать гуманитарные аспекты и безопасность.

В Женеве завершились двухдневные переговоры России, Украины и США: в первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — лишь около двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми», а Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

При этом СМИ писали, что переговоры «застопорились», а в украинской делегации возник раскол. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.