В России усовершенствуют систему оплаты труда медработников в России

Путин заявил, что Россия будет улучшать систему оплаты труда медиков

В России усовершенствуют систему труда медицинских работников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии объектов здравоохранения в российских субъектах в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений — первичного звена и всех уровней здравоохранения.

«Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки», — сказал Путин.

До этого глава государства назвал улучшение демографической ситуации в стране и народосбережение национальным приоритетом России на годы вперед.

Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи.

Ранее Путин обсуждал с правительством ход модернизации первичного звена здравоохранения.