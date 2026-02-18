В России усовершенствуют систему оплаты труда медработников в России

В России усовершенствуют систему труда медицинских работников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии объектов здравоохранения в российских субъектах в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.
Президент подчеркнул, что власти намерены и дальше развивать потенциал медицинских учреждений — первичного звена и всех уровней здравоохранения.
«Обязательно будем и дальше наращивать потенциал медицинских учреждений первичного звена, всех уровней здравоохранения, совершенствовать систему оплаты труда медицинских работников и профессиональной подготовки», — сказал Путин.
До этого глава государства назвал улучшение демографической ситуации в стране и народосбережение национальным приоритетом России на годы вперед.
Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи.
Ранее Путин обсуждал с правительством ход модернизации первичного звена здравоохранения.