«Военная хроника»: на аэродром Жешув прибыло три спецборта для эвакуации раненых

На западных границах Украины фиксируется необычная активность медицинской авиации стран НАТО. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Отмечается, что польском Жешуве приземлились сразу три специализированных борта, готовых к эвакуации раненых.

Предполагается, что такая активность может свидетельствовать о серьезных ранениях среди европейских наемниках, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь срочно им требуется транспортировка в европейские госпитали.

До этого диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников, была уничтожена в зоне спецоперации на второй линии обороны. Как рассказал действующий пилот-испытатель ударных БПЛА «Овод» с позывным «Святой», вражеские военные пытались перерезать логистические маршруты и провести минирование местности.

В Минобороны России до этого сообщили об уничтожении пунктов временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее иностранный наемник ВСУ лишился ноги при эвакуации с линии фронта.