Ассист игрока «Спартака» Ружички помог Словакии выйти в полуфинал турнира на ОИ

Сборная Словакии по хоккею стала первым полуфиналистом олимпийского турнира в Италии, переиграв команду Германии.

Матч, который прошел 18 февраля на арене «Санта-Джулия», завершился со счетом 6:2.

Дубль в матче оформил Павол Регенда, также отличились Милош Келемен, Оливер Окульяр и Далибор Дворски. У немецкой сборной голы забили Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс.

На 57-й минуте результативную передачу оформил нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка, который ассистировал Томашу Татару. Помимо Ружички, в составе словацкой команды выступают еще два игрока из КХЛ — Мартин Гернат из ярославского «Локомотива» и Адам Лишка из череповецкой «Северстали».

Сборная Словакии третий раз в истории пробилась в полуфинал Олимпийских игр и второй раз подряд вышла в эту стадию турнира — на Играх 2022 года в Пекине словаки завоевали бронзовые медали.

Полуфинальные встречи запланированы на 20 февраля.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Ранее латвийский хоккеист заявил, что готов вернуть медали, выигранные со сборной СССР.