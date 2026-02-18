Передача игрока «Спартака» помогла словакам выйти в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады

Сборная Словакии по хоккею стала первым полуфиналистом олимпийского турнира в Италии, переиграв команду Германии.
Матч, который прошел 18 февраля на арене «Санта-Джулия», завершился со счетом 6:2.
Дубль в матче оформил Павол Регенда, также отличились Милош Келемен, Оливер Окульяр и Далибор Дворски. У немецкой сборной голы забили Лукас Райхель и Фредерик Тиффельс.
На 57-й минуте результативную передачу оформил нападающий московского «Спартака» Адам Ружичка, который ассистировал Томашу Татару. Помимо Ружички, в составе словацкой команды выступают еще два игрока из КХЛ — Мартин Гернат из ярославского «Локомотива» и Адам Лишка из череповецкой «Северстали».
Сборная Словакии третий раз в истории пробилась в полуфинал Олимпийских игр и второй раз подряд вышла в эту стадию турнира — на Играх 2022 года в Пекине словаки завоевали бронзовые медали.
Полуфинальные встречи запланированы на 20 февраля.
Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.
