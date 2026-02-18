Путин принял участие в открытии объектов здравоохранения в регионах

Президент России Владимир Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае по видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Конференция с регионами состоялась в рамках совещания президента с членами правительства. Его главной темой стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот день были запущены и несколько новых объектов здравоохранения в разных регионах страны.

«Так, новые медицинские объекты построены в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, в Смоленской области и Донецкой Народной Республике. Хочу поблагодарить за работу всех, кто принимал участие в их создании, и желаю специалистам этих медицинских учреждений, их коллективам успехов и всего самого доброго», — сказал глава государства.

