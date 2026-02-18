На Шайю Лабафа наложили подписку о невыезде

Голливудского актера Шайа Лабафа выпустили из-под ареста. Об этом сообщает TMZ.
Лабафа заметили на улице в Новом Орлеане. Он посетил одну из вечеринок. Свидетели утверждают, что актер общался с толпой и размахивал документами об освобождении.
По данным TMZ, Лабаф освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Уточняется, что артиста выпустили из тюрьмы без внесения залога.
17 февраля актер был арестован за драку у бара в Новом Орлеане. Лабафу были предъявлены два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.
Позже в сеть попало видео, раскрывающее некоторые подробности закончившейся арестом драки с голливудским актером Шайа Лабафом.
Из видео можно заключить, что на Лабафа напали. На записи видно, как 39-летний актер лежит на земле, а над ним нависает мужчина и наносит два сильных удара кулаком в лицо.
TMZ сообщало, что полиция прибыла несколько мгновений спустя, и Лабафа доставили в больницу. Позже актер был арестован и обвинен в двух эпизодах нанесения побоев.
Ранее Шайа Лабаф и Миа Гот расстались.