Общество

В Госдуме предложили выдавать мигрантам пособия только после 20 лет проживания в России

Депутат Миронов предложил установить 20-летний стаж гражданства для получения льгот
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Все социальные пособия и льготы от государства, в том числе маткапитал, нужно выплачивать мигрантам только спустя 20 лет после получения гражданства РФ. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Накануне Госдума приняла важную поправку: для получения единого пособия семьи с детьми должны проживать в России и иметь российское гражданство не менее пяти лет. Это первый правильный шаг на пути более жестких решений, который предлагает наша фракция. Ранее мы внесли в правительство законопроект, по которому меры господдержки — пособия, льготы, маткапитал, субсидии на жилье, — назначаются при стаже гражданства РФ не менее 20 лет. Речь идет о «новых гражданах» из числа бывших мигрантов, которым в последние годы массово раздавали российские паспорта. И теперь так же оперативно «раздают» соцподдержку, подчас в обход коренных жителей, которые ждут ее годами. Пример — неоднократные скандалы с выдачей жилищных сертификатов. Поэтому нужно вводить ценз гражданства, и не только для социальных пособий. Это позволит сосредоточить средства и силы на соцподдержке наших граждан, а не тех, кто рвется в страну за льготами», — сказал он.

Миронов уточнил, что инициатива предполагает исключения для жителей новых регионов, граждан Белоруссии и Украины, участников программ переселения соотечественников, бойцов СВО.

До этого жители Пензенской области выразили недовольство мэру Сердобска Марине Ермаковой после отчета о вручении сертификатов молодым семьям. Негативную реакцию вызвала публикация, в которой чиновница рассказала о получении двумя семьями жилищных сертификатов. На прикрепленном к посту кадре рядом с Ермаковой стоят две женщины в платках и их дети с документом в рамке.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин и потребовал доложить ему о результатах проверки. Позднее мэр Сердобска сообщила о решении покинуть свой пост на фоне резонанса вокруг этих сертификатов.

Ранее в Госдуме предложили провести ревизию выданных мигрантам паспортов РФ за 5 лет.
 
