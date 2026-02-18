Президент ФИФА заявил, что шокирован инцидентом с Винисиусом в матче «Реала» против «Бенфики»

Инфантино: я шокирован инцидентом с Винисиусом в матче «Реала» с «Бенфикой»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих соцсетях заявил, что шокирован расистским скандалом, произошедшим в матче «Бенфики» и «Реала».

«Я был шокирован и опечален, увидев инцидент с предполагаемым проявлением расизма по отношению к Винисиусу. В нашем спорте и в обществе нет места расизму — нам нужно, чтобы все заинтересованные стороны приняли меры и привлекли виновных к ответственности», — написал Инфантино.

Инцидент начался после гола Винисисуса на 50-й минуте. Футболист в провокационном стиле отпраздновал у углового флажка, чем изначально вызвал недовольство у фанатов португальского клуба. Перед тем, как разыграть мяч с центра поля, бразилец обратился к главному арбитру встречи Франсуа Летексье и показал на полузащитника «Бенфики» Джанлуки Престианни, с которым у него до этого произошла стычка. Судья принял решение остановить игру и показал жест, сигнализирующий о возможном проявлении расизма.

Матч был возобновлен только через девять минут.

УЕФА намерен опросить всех участников инцидента, включая форварда «Реала» Килиана Мбаппе, который заявил, что Престианни допустил расистские высказывания в адрес Винисиуса. Если доказательства не будут найдены, санкции не будут применяться.

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 1:0.

