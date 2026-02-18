Размер шрифта
Адвокат Блиновской назвала недостоверными слухи о госпитализации блогерши

Адвокат Блиновской опровергла госпитализацию блогерши
Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Елены Блиновской Наталия Сальникова в беседе с изданием «Подъем» опровергла слух о болезни блогерши.

Сальникова назвала недостоверной информацию о госпитализации Блиновской в лазарет женской колонии.

18 февраля Telegram-канал Mash утверждал, что Блиновская была госпитализирована в лазарет исправительной колонии №1 (ИК-1). По данным издания, у знаменитости якобы появилось подозрение на воспаление легких из-за проблемы с отоплением в женской колонии. Оно не подтвердилось.

10 февраля во Владимирской области произошла коммунальная авария на теплотрассе. Из-за нее колония лишилась отопления на трое суток. Температура внутри помещения опускалась до -15 °C.

Представители УФСИН в беседе с Mash заявили, что своевременно обеспечили заключенных горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями. Около 20 женщин обратились ко врачам с жалобами на температуру, кашель и насморк.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств. Блогерша получила 4,5 года колонии общего режима.

Ранее на соседей Киркорова пожаловались в Гепрокуратуру.
 
