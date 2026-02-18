На Украине мобилизовали мужчину, а его сына отправили в детдом

В Кривом Роге мобилизовали мужчину, а его сына отправили в детдом

В Кривом Роге сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали мужчину, а его несовершеннолетнего сына отправили в детский дом. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Сообщается, что гражданин пошел в ТЦК обновлять учетные данные, после чего перестал выходить на связь. После этого его 14-летний сын обратился в полицию, чтобы найти отца, но в итоге был отправлен в детский дом «до прояснения ситуации». Известно, что мать подростка находится за границей и воспитанием ребенка не занимается.

15 февраля сообщалось, что житель Одессы пытался отпилить себе руку, не желая быть мобилизованным. По данным СМИ, мужчина нанес себе серьезную травму шлифовальной машинкой, называемой в народе «болгаркой», опасаясь призыва.

Уточняется, что в настоящее время мужчина находится в больнице, ему оказали помощь.

До этого в российских силовых структурах сообщали, что госпитали Украины переполнены «неизлечимыми уклонистами» — мобилизованными, которые формально числятся в Вооруженных силах, но большую часть службы проводят в больницах, где лечат хронические заболевания.

Ранее в Одесской области житель напал на сотрудников ТЦК с отверткой.