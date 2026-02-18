Конгрессмены хотят получить доступ к ранчо Эпштейна

Американские конгрессмены работают над получением доступа к ранчо финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявила член палаты представителей штата Нью-Мексико Андреа Ромеро, передает Newsweek.

«Есть интересные люди и места, которые мы, скорее всего, посетим — ранчо Зорро, безусловно, стоит на первом месте в этом списке», — сказала Ромеро.

Эпштейн владел ранчо Зорро, которое располагалось в штате Нью-Мексико.

15 февраля минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.