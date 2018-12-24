Специалистов WADA не позвали в Россию

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не получило приглашение от российской стороны вновь посетить Московскую антидопинговую лабораторию, передает ТАСС.

Специалисты WADA прибыли в Москву 17 декабря, чтобы получить доступ к базе данных лаборатории, но не смогли это сделать в трехдневный срок из-за несоответствия привезенного оборудования российскому законодательству. После министр спорта Павел Колобков сообщил, что московская лаборатория готова повторно принять экспертов WADA.

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«Насколько мне известно, мы не получали такого письма», — сказал сотрудник пресс-службы WADA.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязано предоставить доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

Ранее Хабиб Нурмагомедов высказался о проваленном допинг-тесте бойца UFC.