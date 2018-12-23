Известная биатлонистка завершит карьеру в конце сезона

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, передает «Советский спорт».

Об этом сообщил муж и тренер трехкратной олимпийской чемпионки Даниэль.

«Сезон начался не очень хорошо. В Поклюке Настя была не в форме, сейчас начинает выходить на свой уровень. Вчера было шесть промахов, сегодня два. Официально заявляю, это Настин последний сезон. Надеюсь, она закончит свою карьеру в Осло. Кузьмина — уникальная спортсменка, от нее можно ожидать чего угодно», — сказал Даниэль Кузьмин в эфире «Матч ТВ».

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34-летняя Кузьмина выигрывала золотые олимпийские медали на Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане. На ее счету 14 личных побед на этапах Кубка мира, а также серебро и бронза чемпионатов мира. Кузьмина — старшая сестра россиянина Антона Шипулина.

Ранее Кузьмина выиграла масс-старт на этапе Кубка мира.