Медведева поговорила с двумя ученицами Тутберидзе

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Во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске Евгения Медведева тепло пообщалась с двумя ученицами своего бывшего тренера Этери Тутберидзе Аленой Косторной и Александрой Трусовой, передает корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

В конце гала-концерта все его участники выстраивались в одну линию возле бортика. Косторная и Трусова показались на льду после Медведевой и встали рядом с ней.

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Девушки о чем-то тепло пообщались, пока ждали, пока все остальные участники займут свое место возле борта.

Медведева заняла седьмое место в женских соревнованиях. Победительницей стала 14-летняя Анна Щербакова.

Ранее Туктамышева и Медведева не попали в состав сборной на чемпионат Европы.