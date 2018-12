«Лос-Анджелес» победил «Сан-Хосе» благодаря голу Ковальчука

«Лос-Анджелес Кингз» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2: 1:0), сообщает «Советский спорт».

Победный гол в овертайме забил нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук. В этой игре россиянин оформил дубль и окончил матч с показателем полезности «+1».

Для Ковальчука это очко стало 16-м в сезоне. Всего в активе россиянина в НХЛ 832 (425+408) балла в 831 матче.

Для 35-летнего хоккеиста этот матч стал первым после травмы. Ковальчук выбыл из строя в начале декабря из-за инфекции в лодыжке, хоккеисту потребовалось хирургическое вмешательство.

В параллельном игре «Монреаль Канадиенс» в гостях победил «Вегас Голден Найтс» — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:3 (1:0, 0:0, 1:2: 1:0)

0:1 — Ковальчук (Маззин, Инфалло) — 04:28 (5x4)

0:2 — Инфалло (Браун, Томпсон) — 45:15 (5x5)

1:2 — Радил (Майер, Карлссон) — 50:18 (5x5)

2:2 — Павелски (Бёрнс, Карлссон) — 59:29 (6x5)

2:3 — Ковальчук — 62:29 (3x3)

