Авербух назвал причины поражения Загитовой на чемпионате России

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Знаменитый хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты чемпионата России в Саранске, передает «Спорт-Экспресс».

Чемпионкой стала юниорка Анна Щербакова, в то время как победительница Олимпиады 2018 года Алина Загитова и серебряная призерка Игр Евгения Медведева заняли пятое и седьмое места.

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Специалист назвал причины поражения Загитовой.

«Думаю, что всех девочек немного загнали колоссально повышенным вниманием. На каждом спортсмене, особенно на лидерах, висит тяжелый груз ответственности, ведь вершину атакуют амбициозные юниорки. Конечно, Загитова видит их каждый день на тренировках, но, так или иначе, на соревнованиях все чувствуется по-другому. К тому же, уровень техники, который показывают девочки, занимающие места с первого по десятое такой, что на чемпионате мира и не снилось. Наверное, у Алины просто случился психологический сбой и наложилась усталость из-за участия на этапах и в финале Гран-при, это не могло не сказаться», — подчеркнул Авербух.

Подопечная тренера Этери Тутберидзе получила за произвольную программу 131,40 балла, а в сумме с короткой — 212,03.

Чемпионат завершится 23 декабря.

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