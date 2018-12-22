Ягудин не сдержал слез во время прокатов Загитовой и Медведевой

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Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин признался, что не смог сдержать слез во время прокатов Алины Загитовой и Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России в Саранске.

«Плачу я редко, только в особенные моменты, но сегодня это произошло дважды, во время женского турнира. В первый раз, когда выступила Алина Загитова, это было нереально и круто.

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Я видел, как прошла ее шестиминутная разминка перед выступлением — она прошла не в ее стиле, я боялся за ее прокат, но она проявила олимпийский характер, это было действительно завораживающее зрелище», — цитирует Ягудина ТАСС.

«Во второй раз, к сожалению, я плакал после проката Медведевой. Она — наша, всегда была наша, мы гордимся, как она борется. Я уверен, что Женя Медведева справится с трудностями, которые она в данный момент испытывает», — добавил бывший фигурист.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.