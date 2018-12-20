Василий Березуцкий пошутил над Кокориным и Мамаевым

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Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий, получающий тренерскую лицензию категории А вместе с братом Алексеем для работы в голландском «Витессе», пошутил, что из находящихся под следствием футболистов можно составить сборную.

Березуцкий имел в виду нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которых обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве.

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«На экзамене были вопросы, посмотрели, разбираюсь ли я не в теме. Результаты скажут часа в два. По ощущениям, надеюсь, что сдал экзамен. Мне кажется, нет оценок, только «сдал» или «не сдал». У всех тема одинаковая, нужно ее защитить. У нас 30 человек в группе, кто играет в футбол на очень хорошем уровне. У нас даже в тюрьме можно сборную собрать. И здесь. Обыграть тюрьму? Зарекаться не будем, еще непонятно, в какой команде будем играть. Какая команда сильнее, за ту и будем играть», — приводит слова Березуцкого «Р-Спорт».

Березуцкие в составе ЦСКА стали шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка России и победителями Кубка УЕФА. Также оба защитника завоевали бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

Ранее сообщалось, что Глушаков хотел бы возглавить «Спартак».