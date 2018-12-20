«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка лиги
«Арсенал» на своем поле в матче 1/4 финала Кубка английской лиги проиграл «Тоттенхэму». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0, сообщает «Советский спорт».
Счет на 20-й минуте встречи открыл южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин. А на 59-й минуте встреч Деле Алли удвоил преимущество гостей.
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Таким образом, «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка лиги.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее «Барселона» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.
Кубок английский лиги. 1/4 финала
«Арсенал» (Лондон) — «Тоттенхэм» (Лондон) — 0:2
Голы: 0:1 — Мин, 20; 0:2 — Алли, 59.