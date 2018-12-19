Почетный президент РФС рассказал о наследии Мутко

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает правильным решение Виталия Мутко покинуть пост главы организации.

«Это правильный поступок Виталия Леонтьевича. Около года футбол был без руководителя, что в значительной степени осложняло принятие крупных и оперативных вопросов. Его наследие — огромное, прежде всего в вопросах инфраструктуры. Такого масштаба строительства не было никогда: это стадионы, базы, центры и тренировочные площадки», — цитирует Колоскова ТАСС.

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«Конечно, погашение двухмиллиардного долга — тоже его заслуга, приобретение спонсоров, которые позволяли РФС эффективно решать вопросы», — отметил Колосков.

19 декабря на заседании исполкома РФС вице-премьер России Мутко объявил о своем уходе с поста главы организации. Отмечается, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет исполнять обязанности главы до 22 февраля, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания исполкома.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.

Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.

С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

Ранее мэр Казани поблагодарил Мутко за помощь в проведении соревнований.