Почетный президент РФС рассказал о наследии Мутко
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает правильным решение Виталия Мутко покинуть пост главы организации.
«Это правильный поступок Виталия Леонтьевича. Около года футбол был без руководителя, что в значительной степени осложняло принятие крупных и оперативных вопросов. Его наследие — огромное, прежде всего в вопросах инфраструктуры. Такого масштаба строительства не было никогда: это стадионы, базы, центры и тренировочные площадки», — цитирует Колоскова ТАСС.
«Конечно, погашение двухмиллиардного долга — тоже его заслуга, приобретение спонсоров, которые позволяли РФС эффективно решать вопросы», — отметил Колосков.
19 декабря на заседании исполкома РФС вице-премьер России Мутко объявил о своем уходе с поста главы организации. Отмечается, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет исполнять обязанности главы до 22 февраля, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания исполкома.
Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС. Через год об был переизбран на четырехлетний срок.
Функционер был пожизненно отстранен Международным олимпийским комитетом от Олимпиады в декабре 2017 года из-за обвинений в допинговых махинациях во время Игр в Сочи — 2014.
Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.
С 18 мая 2018 года Мутко занимает должность заместителя председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития.
Ранее мэр Казани поблагодарил Мутко за помощь в проведении соревнований.