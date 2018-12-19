РФС назначил исполняющего обязанности главы РФС

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин стал исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Советский спорт».

19 декабря на заседании исполкома РФС вице-премьер России Виталия Мутко объявил о своем уходе с поста главы организации. Отмечается, что Прядкин будет исполнять обязанности президента до 22 февраля, когда состоится внеочередная отчетно-выборная конференция РФС.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания исполкома.

Мутко возглавил РФС в 2005 году. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции организации исполком Союза утвердил его отставку. В 2015-м он был вновь избран президентом РФС.

Мутко объявил о временном прекращении деятельности главы РФС 27 декабря 2017 года. Тогда исполняющим обязанности президента был назначен Александр Алаев.