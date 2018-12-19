Возможный преемник Мутко на посту главы РФС прибыл на заседание исполкома
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прибыл на заседание, передает ТАСС.
Как сообщалось в СМИ, Дюков станет главой организации после отставки Виталия Мутко, о которой может быть объявлено сегодня.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания исполкома.
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Дюков был президентом петербургского «Зенита» с 2008 по 2017 год. С 2014-го он входит в исполком РФС.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе с действующим руководством РФС.