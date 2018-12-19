Лоза назвал Россию нефутбольной страной

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Музыкант и композитор Юрий Лоза считает Россию нефутбольной страной.

«Мы живем в нефутбольной стране. Это объективно, с этим надо смириться. Если бы мы не платили огромных денег Хиддинку, Адвокату и Капелло, а понастроили бы на эти миллионы манежей по всей стране — продвинулись бы на шажок ближе к статусу футбольной», — цитирует Лозу «Матч ТВ».

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Также музыкант поделился мнением о победе московского ЦСКА над мадридским «Реалом».

«Когда мне говорят, что наши ребята лучшие, они порвали «Реал», я смеюсь. Мы чемпионы мира по товарищеским матчам. Для «Реала» это был чистый спарринг, причем второй состав тоже не хотел убиваться непонятно за что. 3:0 в Мадриде — счастье для внутреннего пользования, оно не помогает России в поиске своего места в мире.

Вот если бы ЦСКА обыграл дома Пльзень, а следом проехался по «Реалу» и решил турнирную задачу, я бы сказал: да, класс! А бессмысленный героизм только подчеркивает глубину разочарования», — отметил Лоза.

Ранее в «Реале» назвали положительные стороны разгрома от ЦСКА.