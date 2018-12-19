36 очков Леброна не привели «Лейкерс» к победе над «Бруклином»
«Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 110:115. У победителей отличился защитник Д`Анджело Расселл, на счету которого 22 очка и 13 подборов. Дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов оформил форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.
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Эта победа стала для «Нетс» пятой подряд.
Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем походе на матч регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Калифорния) — 115:110 (33:32, 29:25, 28:26, 25:27)