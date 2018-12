Форвард «Флориды» Дадонов оформил 15-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов оформил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщает «Советский спорт».

Нападающий реализовал буллит на 44-й минуте. После его заброшенной шайбы счет стал 3:2 в пользу «Флориды».

Реклама

Этот гол стал для россиянина 15-м в нынешнем сезоне.

Также Дадонов выступил в роли ассистента Фрэнка Ватрано. Теперь в активе россиянина 32 (15+17) очка в 32 матчах.

Ранее вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Dadonov makes its 3-2 on the penalty shot #sabres #flapanthers pic.twitter.com/t651bMxGpG