Слуцкий поделился мнением о продлении ареста Кокорину и Мамаеву

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о продлении срока ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

«Наказание слишком суровое. Это мое мнение. Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

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Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов было бы достаточно. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали», — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы «Пекин» в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания суда.