Супруга Мамаева призвала несогласных идти к «Бутырке»
Алана Мамаева, жена находящегося в СИЗО футболиста Павла Мамаева, прокомментировала решение суда оставить ее супруга под арестом, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме жена игрока выразила несогласие с вердиктом суда, который признал продление ареста игроку до февраля 2019 года законным.
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«Все, кто считает так же, как и мы, могут приехать к «Бутырке» и высказать свое мнение», — заявила супруга полузащитника «быков».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что Алана Мамаева назвала позором решением суда.