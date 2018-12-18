Супруга Мамаева призвала несогласных идти к «Бутырке»

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Алана Мамаева, жена находящегося в СИЗО футболиста Павла Мамаева, прокомментировала решение суда оставить ее супруга под арестом, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме жена игрока выразила несогласие с вердиктом суда, который признал продление ареста игроку до февраля 2019 года законным.

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«Все, кто считает так же, как и мы, могут приехать к «Бутырке» и высказать свое мнение», — заявила супруга полузащитника «быков».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева назвала позором решением суда.