IBU одобрила переход Кручинкиной и Лобастова в сборную Беларуси по биатлону

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Исполком IBU принял решение разрешить россиянам Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова переход в сборную Белоруссии по биатлону, передает «Советский спорт».

«Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Беларуси», — цитирует Леош (Домникову) пресс-служба организации.

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Пока не сообщается, в каких соревнованиях тренерских штаб сборной Белоруссии собирается задействовать российских спортсменов.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение разрешить семерым биатлонистам выступать за сборные других стран. Помимо Кручинкиной и Лобастова речь шла о переходе Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех в сборную Украины и осмене спортивного гражданства для Анны Мусатовой и Арины Яборовой с российского на белорусское.

Также стало известно, что украинский биатлонист хочет вернуться в Россию.