Овечкин привел жену на матч НБА

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрался на баскетбол, сообщает «Советский спорт».

Россиянин вместе с супругой Анастасией Шубской посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Фотографии хоккеиста на матче опубликованы в твиттер-аккаунте NBC Sports Wizards.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал первой звездой в матче против «Баффало».