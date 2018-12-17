Овечкин привел жену на матч НБА
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выбрался на баскетбол, сообщает «Советский спорт».
Россиянин вместе с супругой Анастасией Шубской посетил игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
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Фотографии хоккеиста на матче опубликованы в твиттер-аккаунте NBC Sports Wizards.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал первой звездой в матче против «Баффало».
.@NBCSCapitals Your guy looks good courtside �� pic.twitter.com/5cYsmE52ws— NBC Sports Wizards (@NBCSWizards) 16 декабря 2018 г.