Шведский биатлонист Самуэльссон ничего не имеет против России

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил о неверной интерпретации его слов о России, передает «Советский спорт».

Самуэльсон известен своими критичными высказываниями в адрес России.

«Угрозы в соцсетях по-прежнему неприятны мне, но я уже научился с этим справляться. Я уверен, что очень важно иметь возможность выражать свое мнение.

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Я хочу подчеркнуть, что ничего не имею против России. Я очень люблю русских людей, многие россияне пишут мне позитивные сообщения, и я очень этому рад. Российские болельщики очень важны для биатлона. Важно понимать, что я не играю в политические игры и не занимаюсь пропагандой»,— заявил он.

Шведская команда выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка Мира в Австрии.

Ранее президент СБР подвел итог мужской эстафеты в Австрии.