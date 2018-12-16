Союз биатлонистов России отстранил Бабикова от этапов Кубка мира

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Союз биатлонистов России (СБР) как минимум до конца 2018 года отстранил чемпиона мира Антона Бабикова от выступления на этапах Кубка мира, передает ТАСС.

Об этом 16 декабря рассказал глава организации Владимир Драчев. 15 декабря он сообщил о нежелании Антона Бабикова выступить в эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Утром следующего дня спортсмен эти слова опроверг.

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«Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше. Сроки отстранения? В этом году точно, а в следующем — посмотрим», — сказал Драчев.

На данный момент Бабиков лидирует в общем зачете Кубка IBU.

Ранее в сборной рассказали об ответе Бабикова на приглашение в Хохфильцен.