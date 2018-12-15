Российский хоккеист вернулся из Северной Америки

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Нападающий Сергей Шумаков вернулся из США и ждет предложений из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), информирует «Чемпионат».

Как сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев, игрок точно не будет играть за московский ЦСКА, которому принадлежат права на форварда.

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«Шумаков уже находится в России. Есть варианты с продолжением карьеры в Европе, но, скорее всего, это будет КХЛ. Права на Сергея принадлежат ЦСКА, но там он играть не будет. Я думаю, ЦСКА найдет возможность договориться с другими клубами о переходе моего клиента», — сказал Бабаев.

Шумаков разорвал контракт с ЦСКА в конце августа 2018 года, после чего отправился выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». В США 26-летний россиянин выступал за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Херши» и «Спрингфилд», за которые провел 13 матчей и набрал пять (четыре + одно) очков за результативность.

Ранее ЦСКА продлил контракт с вратарем.