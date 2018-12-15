IBU продолжит следить за ходом расследования в отношении российских биатлонистов

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Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что организация продолжит следить за ходом расследования полиции Австрии в отношении российских спортменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

«На заседании исполкома мы, безусловно, обсуждали этот вопрос. На сегодня IBU не поступало никакой дополнительной информации от властей, поэтому оснований для принятия решений со стороны IBU не было. Разумеется, мы продолжим следить за ситуацией», — цитирует Далина ТАСС.

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12 декабря полиция Австрии предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

IBU 15 декабря проводит заседание исполкома организации, на котором будет решаться вопрос восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.