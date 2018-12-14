Трефилов поздравил сборную России с выходом в финал ЧЕ
Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал победу над командой Румынии (28:22) в полуфинале чемпионата Европы, сообщает ТАСС.
Наставник также нашел слова поддержки для проигравших.
«Поздравляю девочек, они работали несмотря ни на что, дальше посмотрим. Я также поздравляю сборную Румынии, которая сумела собраться несмотря на потерю ключевого игрока», — сказал Трефилов.
Реклама
Напомним, что россиянки не выходили в финал континентального первенства с 2006 года.
Соперником сборной России по финалу будет победитель встречи Голландия — Франция. Решающий матч чемпионата Европы состоится 16 декабря.
Ранее российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы.