В «Реале» назвали положительные стороны разгрома от ЦСКА

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Главный тренер мадридского «Реала» назвал плюсы разгромного поражения от московского ЦСКА (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По его словам, после встречи были сделаны полезные выводы.

«Постараемся завершить год победой на клубном чемпионате мира. Матч с ЦСКА был полезен, чтобы проанализировать некоторые вещи. Пусть его итоги останутся внутри команды. В этом матче мы дали отдохнуть некоторым ключевым игрокам, а наши запасные получили игровое время. Но мы все равно хотели выиграть», — приводит AS слова Солари.

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По ходу турнира ЦСКА дважды обыграл мадридцев (1:0 в Москве, 3:0 в Мадриде), но не вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее главный тренер «Реала» взял вину на себя за поражение от ЦСКА.