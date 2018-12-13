Тарасов извинился за Кокорина и Мамаева и предложил их простить

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО «Бутырка», передает «Советский спорт».

Игрок «железнодорожников» записал видео-обращение для передачи на одном из российских телеканалов.

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«Хочу выразить свою поддержку ребятам. Безусловно, эта ситуация их не красит. Так делать нельзя. Хочу извиниться от своего имени перед теми людьми, которые в ту ночь и в то утро пострадали. Хочу принести свои извинения за этих ребят, потому что я хорошо их знаю. Прошу дать ребятам шанс и не сажать их, дать шанс вернуться в жизнь и спорт, исправиться. Думаю, они уже все осознали. Давайте простим их все вместе», — сказал Тарасов.

Напомним, что футболистов обвиняют в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении Кокорина и Мамаев.