Министр спорта России прокомментировал расследование в отношении биатлонистов

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал расследование полиции Австрии в отношении российских биатлонистов.

12 декабря полиция Австрии посетила расположение сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира. Обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

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«В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году.

При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю.

Полиция Австрии начала действия ночью. Сейчас Союз биатлонистов России (СБР), Минспорта, МИД и другие заинтересованные организации выясняют обстоятельства дела.

Более подробная информация по данной ситуации появится позднее», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства.

Ранее Логинов отреагировал на обвинения в нарушении антидопинговых правил.