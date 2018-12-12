Алдонин: не жду от ЦСКА феерии в матче с «Реалом»

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал предстоящий матч против мадридского «Реала» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Экс-хавбек армейцев заявил, что не рассчитывает на победу российского клуба.

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«Особых иллюзий не питаю. Главное, чтобы армейцы не отказывались от своей командной игры. Да, в составе много молодежи. Но психологически ребята крепкие. Надеюсь, давление стадиона на них не скажется. Конечно, не жду от ЦСКА какой-то феерии. Я же не сумасшедший. Однако показать свои лучшие качества команда в Мадриде в состоянии. Вопрос – хватит ли этого для положительного результата. Ведь на той стороне – «Реал», — поделился мнением Алдонин.

Встреча состоится 12 декабря в 20.55 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стало известно количество болельщиков ЦСКА, которые посетят матч с «королевским клубом».