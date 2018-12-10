Роналду: Месси нуждается в соперничестве со мной

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о жизни без соперничества с форвардом испанской «Барселоны» Лионелем Месси.

Футболисты играли в чемпионате Испании на протяжении нескольких сезонов, а также десять лет подряд завоевывали «Золотой мяч» (по пять у аргентинца и португальца).

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«Я был успешен во всех клубах и сборной, а он только в Испании. Несмотря на все проблемы я продолжаю быть фантастическим игроком, а Месси, возможно, нуждается во мне больше, чем я нуждаюсь в нем. Я уважаю его как человека, коллегу, великого игрока и хорошего парня, но я не скучаю по нему», — сказал Роналду в интервью Gazzetta dello Sport.

Отметим, что противостоянию Роналду и Месси посвящен отдельный сайт.

Ранее «ПСЖ» назвал «шизофрениками» журналистов авторитетного издания.