Украинец заработал $2 млн за вечер

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Чемпион мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Василий Ломаченко получит за бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой два миллиона долларов, сообщает «Советский спорт».

Половина этой суммы — гарантированный гонорар, оставшиеся деньги — отчисления от телевидения. Проигравший Педраса заработал около $1 млн.

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Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей — 119-107, 117-109, 117-109. Для 30-летнего украинца эта победа стала 12-й на профессиональном ринге при одном поражении. Будучи любителем, он дважды становился олимпийским чемпионом. Педраса потерпел второе поражение в 27 боях.

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